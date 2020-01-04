ИА «Ореанда-Новости». Вячеслав Никонов раскрыл секреты правильной подготовки к сессии.

По мнению главы комитета Госдумы по образованию и науке, декана факультета госуправления МГУ Вячеслава Никонов, существуют некоторые закономерности, которые могут помочь хорошо сдать сессию. Советами депутат поделился с РИА Новости.

Так, важно прийти на экзамен со свежей головой. Необходимо время от времени бывать на улице, отдыхать на свежем воздухе, чтобы получать необходимый отдых и заряд энергии. В этом деле важна регулярность, отмечает депутат и советует «выбираться» на улицу каждый день.

Также Никонов вспомнил собственный опыт и поделился ритуалом, который помогал ему перед экзаменом. По словам декана факультета госуаправления, вечером перед экзаменом лучше расслабиться и попытаться абстрагироваться от экзамена. Это поможет привести в порядок нервную систему и отвлечься от стресса.