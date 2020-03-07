07.03.2020, 11:29
Делегация из Мексики приедет на годовщину Победы в Россию
ИА «Ореанда-Новости». На празднование 75-летия Победы в российскую столицу пребудет делегация мексиканских политиков. Как сообщил мексиканский посол Норма Пенсадо Морено изданию «РИА Новости», пока что неизвестно, приедет ли на годовщину президент Мексики.
Напомним, что незадолго до этого Москва направила мексиканскому лидеру Лопесу Обрадору приглашение на праздничные мероприятия в честь 75-летия Победы в Великой Отечественной войне.Посол Мексики отметил, что эта дата имеет огромное значение, как для РФ, так и для всего мира. Он пояснил, что представители государства в любом случае приедут на мероприятие, но появится ли на нём президент Мексики власти пока что не решили.
Источник: ИА «Ореанда-Новости»
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