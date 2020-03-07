ИА «Ореанда-Новости» . На празднование 75-летия Победы в российскую столицу пребудет делегация мексиканских политиков. Как сообщил мексиканский посол Норма Пенсадо Морено изданию «РИА Новости», пока что неизвестно, приедет ли на годовщину президент Мексики.

Напомним, что незадолго до этого Москва направила мексиканскому лидеру Лопесу Обрадору приглашение на праздничные мероприятия в честь 75-летия Победы в Великой Отечественной войне.