ИА «Ореанда-Новости». Приехавшая в Крым в составе делегации из США американка Сильвия Демарест, пришла к выводу, что присоединение Крыма к России в 2014 году было законным волеизлиянием крымчан. Об этом сообщают РИА Новости.

В Крыму побывала американская делегация общественников в составе четырех человек. Одна из них, Сильвия Демарест, заявила, что Крым стал частью России законно.

– Я юрист по образованию. Я понимаю, что произошедшее в Крыму в 2014 году было законным волеизъявлением народа и выражением законного права на самоопределение, что все было проведено в рамках закона, — сказала Демарест, её слова передаёт РИА Новости.

Представитель делегации добавила, что расскажет американцам по возвращении домой о реальной обстановке на полуострове. По её видению, Крым больше не станет частью Украины.

– Я расскажу об этом всем в Америке. Это было волеизъявлением народа Крыма, и я не думаю, что эта ситуация когда-нибудь изменится и Крым когда-либо станет украинским, — подытожила общественный представитель.

Делегация в составе четырёх американцев прибыла в Крым с трёхдневным визитом. Все четверо граждан США являются представителями американской организации «Центр гражданских инициатив». 6 сентября они посетили детский дом в Симферополе, где заложили Аллею Дружбы, а также встретились с главой крымского парламента и депутатами.

С их слов, первое, что бросилось в глаза, это аэропорт и дороги. Также они отметили, что город прекрасен, а люди дружелюбны.

Напомним, это далеко не первая делегация из другой страны, которая посещает полуостров после проведённого там референдума. Месяц назад Ялта принимала делегацию из Японии. В феврале в Крым приезжали итальянцы на VI Международный аграрный форум «АгроЭкспоКрым». А в начале 2018 года полуостров посетили депутаты из ФРГ.

При этом члены делегаций и инвесторы зачастую отмечали, что условия проживания людей в Крыму хорошие, а регион располагает всем необходимым для развития бизнеса.

Однако ряд иностранных граждан столкнулись с санкциями со стороны украинских властей из-за поездок в Крым. Ранее посол Украины в Германии сообщил, что в отношении немецких депутатов возбуждено уголовное дело – они посетили Крым без согласия властей в Киеве.