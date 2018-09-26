ИА «Ореанда-Новости». Накануне состоялась 39-я сессия Совета по правам человека ООН. На мероприятии правозащитникам из России пытались запретить произносить слово «Крым» в ООН. А Сергей Пинчук, представляющий интересы, получил угрозы от члена украинской делегации. Об этом сообщают РИА Новости.



До выступления

Руководитель рабочей группы по международно-правовым вопросам при постоянном представительстве Республики Крым при президенте России Александра Молохова выступил на площадке ООН с докладом о санкциях в отношении Крыма со стороны США, ЕС и Украины.

Он рассказал журналистам, что до выступления предоставил заранее тексты докладов в ООН заранее – так требуют правила организации. Но кто-то, пытался их править. После этого завязалась переписка с секретариатом Совета по правам человека ООН.

В ООН сообщали, что россияне не имеют права в своем докладе употреблять слово «Крым». Только Автономная республика Крым и через запятую — Украина. Россияне даже предложили поменять по тексту словосочетание «крымские татары» на «украинские татары», чтобы подчеркнуть абсурдность ситуации, рассказал Молохов.

Но ситуацию удалось разрешить, тем не менее, российский правозащитник до последнего момента не знал, дадут ли ему и его коллегам выступить.

«В самом секретариате Совета по правам человека ООН, видимо, нашлись более толковые люди, которые поняли, что это маразм и идиотизм, после чего вся эта мышиная возня прекратилась», — пояснил представитель российской делегации.



Угрозы

Выступление всё же состоялось, слово россиянам дали, но вот представители Украины не были готовы к выступлениям российских правозащитников.

«Единственный нехороший момент случился уже после заседания», – отметил руководитель группы.

Второй правозащитник, Сергей Пинчук, заявил о происходящем на Украине ущемлении прав крымских татар и призвал ООН оказать давление на Киев.

«Один из представителей украинской делегации дождался нашего выхода из зала заседания и персонально высказал в адрес Сергея Пинчука угрозу, сказав, что они его «достанут», после чего сделал соответствующий неприличный жест одним пальцем», – рассказал Молохов об угрозах.