ИА «Ореанда-Новости» . Делегация общественников из стран Евросоюза прибыла с визитом в Крым, европейцы посетили Крымский мост, который произвел на них сильное впечатление.

Как рассказал глава комитета крымского парламента по межнациональным отношениям Юрий Гемпель, в составе делегации — 14 человек. В неё вошли граждане Бельгии, Франции и Люксембурга, передает в воскресенье, 9 июня, «РИА Новости».

Руководитель делегации Татьяна Говорова-Генард отметила, что все участники поражены величием Крымского моста. «Всем очень понравился мост», — цитирует её «Федеральное агентство новостей». Также Говорова-Генард отметила символичность сооружения, по её мнению, соединившего народы и культуры.

Крымский мост — самый протяженный в России. Он соединяет Керченский и Таманский полуострова через остров Тузла и Тузлинскую косу.

Строительство автодорожной части Крымского моста завершилось 15 мая 2018 года. На следующий день жители Крыма и Кубани открыли движение по мосту, на открытии присутствовал президент РФ Владимир Путин. 16 мая 2019 года Путин анонсировал досрочный запуск железнодорожной части Крымского моста.