ИА «Ореанда-Новости» Общественная палата в понедельник 10 июня рассмотрит ситуацию с арестом журналиста «Медузы» Иваном Голуновым, которого задержали по подозрению в сбыте наркотиков. Об этом РИА Новости сообщил заместитель председателя Общественной палаты столицы, главный редактор радиостанции «Эхо Москвы» Алексей Венедиктов.

По его словам дело Голунова будет рассмотрено комиссией по гражданскому обществу и общественному контролю. Венедиктов отметил, что он, как человек, поручившийся за Голунова, будет проводить заседание этой комиссией. Голунов был по решению суда отправлен под домашний арест на два месяца.