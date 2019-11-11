Сегодня, 11 ноября, состоялось новое рассмотрение по делу Ивана Голунова в отношении наркотиков. Сам журналист на все заседания приходитправоохранительных органов, лица которых скрыты масками.По словам следователя Басманного суда Москвы, все материалы по делу ГолуноваПоэтому поводу будет направленналичия государственной тайны в указанных документах. Судебное заседание было перенесено на