11.11.2019, 15:43
Дело Голунова было полностью засекречено
ИА «Ореанда-Новости». Мериалы по делу журналиста Ивана Голунова не были представлены в суд по причине содержания государственной тайны.
Сегодня, 11 ноября, состоялось новое рассмотрение по делу Ивана Голунова в отношении наркотиков. Сам журналист на все заседания приходит в бронежилете и в сопровождении мужчин правоохранительных органов, лица которых скрыты масками.
По словам следователя Басманного суда Москвы, все материалы по делу Голунова полностью засекречены и не могут быть представлены суду. Поэтому поводу будет направлен запрос из суда на официальное подтверждение наличия государственной тайны в указанных документах. Судебное заседание было перенесено на 18 ноября 2019 года.
Сегодня, 11 ноября, состоялось новое рассмотрение по делу Ивана Голунова в отношении наркотиков. Сам журналист на все заседания приходит в бронежилете и в сопровождении мужчин правоохранительных органов, лица которых скрыты масками.
По словам следователя Басманного суда Москвы, все материалы по делу Голунова полностью засекречены и не могут быть представлены суду. Поэтому поводу будет направлен запрос из суда на официальное подтверждение наличия государственной тайны в указанных документах. Судебное заседание было перенесено на 18 ноября 2019 года.
Источник: ИА «Ореанда-Новости»
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