Отмечается, что это решение было принято в связи с недосказанностью вины Голунова. Журналиста уже сегодня освободят от домашнего ареста.Напомним, Голунова задержали 6 июня, его обвиняли в сбыте наркотиков. Следствие заявило, что в доме журналиста нашли наркотики, и просило арестовать журналиста. Однако суд решил отправить его под домашний арест.