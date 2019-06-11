11.06.2019, 17:34
Дело журналиста Голунова прекращают
ИА «Ореанда-Новости». Глава МВД Владимир Колокольцев заявил, что принято решение об освобождении журналиста «Медузы» Ивана Голунова от ответственности, пишет «Интерфакс».
Отмечается, что это решение было принято в связи с недосказанностью вины Голунова. Журналиста уже сегодня освободят от домашнего ареста.
Напомним, Голунова задержали 6 июня, его обвиняли в сбыте наркотиков. Следствие заявило, что в доме журналиста нашли наркотики, и просило арестовать журналиста. Однако суд решил отправить его под домашний арест.
Отмечается, что это решение было принято в связи с недосказанностью вины Голунова. Журналиста уже сегодня освободят от домашнего ареста.
Напомним, Голунова задержали 6 июня, его обвиняли в сбыте наркотиков. Следствие заявило, что в доме журналиста нашли наркотики, и просило арестовать журналиста. Однако суд решил отправить его под домашний арест.
Источник: ИА «Ореанда-Новости»
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