ИА «Ореанда-Новости». Расследование уголовного дела об истязании и сексуальном насилии над детьми в подвале в Подмосковье завершено. Три человека (лидер и двое членов сообщества "Каула Дхарма") предстанут перед судом в ближайшее время по обвинению сразу по нескольким уголовным статьям.

По данным СК, Митрадэвананда Парамахамса создал незаконное религиозное объединение в конце 2012 года, в 2015 году его единомышленники посадили троих детей в подвал на территории частного дома, держали там насильно, избивая за провинности, совершали над детьми насильственные действия сексуального характера.

Шестеро участников секты о сих пор находятся в розыске и скрываются за границей.