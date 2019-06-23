ИА «Ореанда-Новости». Творческие коллективы из всей России и других стран отмечают День балалайки. Уже более 10 лет отмечается этот день.

Праздник не признан на официальном уровне, но это не мешает коллективам и просто неравнодушным к этому музыкальному инструменту отмечать этот день с 2008 года.

Первым, кто проявил инициативу создать такой праздник, выступил Дмитрий Белинский – президент Российского клуба музыкантов-народников.

Дата празднования Дня балалайки выбрана не случайно. Именно 23 июня 1688 года впервые был упомянут этот музыкальный инструмент.

Отмечают этот праздник и в странах Европы, Южной Америки, США и ЮАР.