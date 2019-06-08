08.06.2019, 15:02
День пивовара отмечают сегодня в России
ИА "Ореанда-Новости" День пивовара отмечается в России ежегодно в каждую вторую субботу июня. Ключевой отраслевой праздник отечественных производителей пива был учреждён решением Совета Союза российских пивоваров 17 лет назад - 23 января 2003 года.
День пивовара проводят в стране с целью формирования традиционных ценностей отечественного пивоварения, а также для того, чтобы укрепить в обществе важность и значимость профессии пивовара. Немаловажным остаётся формирование и развитие культуры употребления этого пенного напитка у соотечественников. В российских регионах в честь празднования этого дня проходят различные концертные мероприятия, тематические фестивали, культурно-развлекательные и спортивные программы. На предприятиях, занимающихся пивоварением, отмечают лучших работников отрасли.
По словам российских производителей этого пенного напитка, основными компонентами при изготовлении пива всегда неизменными остаются солод, хмель, дрожжи и вода. Всё остальное лишь подчёркивает или, наоборот, заглушает вкус напитка. При производстве пива даже, казалось бы, такой простой компонент как вода имеет огромное значение - в зависимости от ионного состава воды вкус готового пива может измениться. Плотность и приятный вкус пиву придаёт хмель, а дрожжи используются в качестве катализатора разложения сахара на спирт и углекислую кислоту.
Отечественная пивоваренная отрасль в настоящее время является одним из активно развивающихся рынков несырьевого сектора российской экономики. В стране насчитывается свыше 300 предприятий, выпускающих около 1500 марок пенного напитка. У любителей и производителей пива есть ещё один праздник - в первую пятницу августа отмечают Международный день пива.
День пивовара проводят в стране с целью формирования традиционных ценностей отечественного пивоварения, а также для того, чтобы укрепить в обществе важность и значимость профессии пивовара. Немаловажным остаётся формирование и развитие культуры употребления этого пенного напитка у соотечественников. В российских регионах в честь празднования этого дня проходят различные концертные мероприятия, тематические фестивали, культурно-развлекательные и спортивные программы. На предприятиях, занимающихся пивоварением, отмечают лучших работников отрасли.
По словам российских производителей этого пенного напитка, основными компонентами при изготовлении пива всегда неизменными остаются солод, хмель, дрожжи и вода. Всё остальное лишь подчёркивает или, наоборот, заглушает вкус напитка. При производстве пива даже, казалось бы, такой простой компонент как вода имеет огромное значение - в зависимости от ионного состава воды вкус готового пива может измениться. Плотность и приятный вкус пиву придаёт хмель, а дрожжи используются в качестве катализатора разложения сахара на спирт и углекислую кислоту.
Отечественная пивоваренная отрасль в настоящее время является одним из активно развивающихся рынков несырьевого сектора российской экономики. В стране насчитывается свыше 300 предприятий, выпускающих около 1500 марок пенного напитка. У любителей и производителей пива есть ещё один праздник - в первую пятницу августа отмечают Международный день пива.
Источник: ИА "Ореанда-Новости"
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