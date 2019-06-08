Ключевой отраслевой праздник отечественных производителей пива был учреждён решением Совета Союза российских пивоваров 17 лет назад - 23 января 2003 года.День пивовара проводят в стране с целью формирования традиционных ценностей отечественного пивоварения, а также для того, чтобы укрепить в обществе важность и значимость профессии пивовара.В российских регионах в честь празднования этого дня проходят различные концертные мероприятия, тематические фестивали, культурно-развлекательные и спортивные программы. На предприятиях, занимающихся пивоварением, отмечают лучших работников отрасли.Всё остальное лишь подчёркивает или, наоборот, заглушает вкус напитка. При производстве пива даже, казалось бы, такой простой компонент как вода имеет огромное значение - в зависимости от ионного состава воды вкус готового пива может измениться. Плотность и приятный вкус пиву придаёт хмель, а дрожжи используются в качестве катализатора разложения сахара на спирт и углекислую кислоту.Отечественная пивоваренная отрасль в настоящее время является одним из активно развивающихся рынков несырьевого сектора российской экономики. В стране насчитывается свыше 300 предприятий, выпускающих около 1500 марок пенного напитка.