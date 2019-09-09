На территории России об этом празднике также известно, однако, он пока является неофициальным.

История возникновения этого дня началась во второй половине 40-х годов прошлого века. В этот день, в 1947 году, учёные Гарвардского университета столкнулись с поломкой вычислительной машины. Причина сбоя работы заключалась в том, что мотылёк застрял в электромеханическом реле. Обнаружив насекомое, один из группы исследователей воскликнул «жук», слово, которое в английском языке звучит как «баг» (или bug). Исследователи извлекли мотылька из вычислительной машины – находку описали в журнале. С тех пор слово «баг» прочно вошло в лексикон компьютерных мастеров, оно стало означать ошибку. Причину поломки отдали на хранение в музей вычислительной техники, а сам мотылёк стал первым «багом» у тестировщиков.

Сама профессия появилась одновременно с появлением компьютеров и основ программирования. Основная задача тестировщика заключается в том, чтобы проверить работу программистов, при этом исправив недостатки работы программы. Таким образом, тестировщик использует новый продукт как обычный пользователь персонального компьютера, однако, его подход отличается более высокой квалификацией. Он должен не просто обнаружить ошибку, но и исправить её.

Несмотря на то, что в учебных заведениях отсутствует профильное образование в этом направлении, тестировщики являются довольно востребованными работниками. Также эта деятельность, особенно в последнее время, хорошо оплачивается – многие предприятия и производства постоянно нуждаются в услугах такого специалиста.