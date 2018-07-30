



В этом году торжественно отмечали День ВМФ не только в России – празднования прошли в одном из портов Сирии.



ИА «Ореанда-Новости» . В воскресенье в Российской Федерации праздновали День военно-морского флота. Мероприятия, посвящённые праздничной дате, прошли в разных уголках страны – от Петропавловск-Камчатского до Калининграда.

Парад на Ближнем Востоке стал уникальным потому, что в нём приняли участие современнейшие корабли военно-морского флота. В порт Тартуса вошли суда Северной, Черноморской и Балтийской флотилий.





Сирийцы смогли увидеть малые ракетные российские корабли, являющиеся носителями ракетного оружия высокой точности «Калибр-НК». Также в параде приняла участие дизельная подводная лодка «Колпино» - в армии альянса НАТО субмарины этого типа называют «Чёрными дырами.



Это имя данные дизельные подводные лодки получили за то, что могут бесшумно передвигаться под Водой.





Военные показали зрителям, пришедшим в порт, судно специального назначения «Кильдин», морской тральщик «Турбинист», килекторное судно «КИЛ-158». Показали своё мастерство и пилоты воздушно-космических сил России.



Бомбардировщики Су-24М, истребители-бомбардировщики Су-34 и истребители Су-35С пролетели над Тартусом. Эти самолёты участвовали в военной операции в Сирии и сейчас находятся на авиационной базе «Хмеймим». Российская авиация пролетела над Тартусом на высоте корабельных матч, сделав выстрелы из тепловых пушек. Сторожевой корабль «Сметливый» стал площадкой для награждения военных моряков ведомственными наградами.





Морские суда военно-морских сил России не только зашли в порт, но удивили сирийцев зрелищными манёврами. Корабль специального назначения «Турбинист» показал зрителям, каким образом уничтожаются морские мины. Спасательные суда приветствовали сирийцев фонтанами воды высотой с пятиэтажный дом.



Многие жители Тартуса впервые увидели военные суда и субмарины.





Празднования в честь дня военно-морского флота состоялись в Санкт-Петербурге, Балтийске, Петропавловске-Камчатском, Владивостоке и других крупных российских портах.



Американские средства массовой информации отметили, что парадом в честь Дня ВМФ Россия показала, что с военной мощью страны необходимо считаться.





Напомним, что День военно-морского флота отмечался ещё в СССР с 1939 года. С 2006 года этот праздник проходит в России в последнее воскресенье июля.