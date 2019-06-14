ИА «Ореанда-Новости» Минэкономразвития определило субъекты Федерации с самыми плохими экономическими показателями, и для каждого из них назначены кураторы из числа федеральных министров. Об этом говорится в письме вице-премьера Виталия Мутко к главе правительства Дмитрию Медведеву.

Для оценки экономического состояния регионов учитывались среднедушевые доходы граждан,

доля населения с доходами ниже прожиточного минимума, уровень безработицы и объём инвестиций в основной капитал.

Глава Минэкономразвития Максим Орешкин будет курировать Республику Алтай, Карелию и Тыву, министр финансов Антон Силуанов станет опекать Курганскую область, руководитель Минсельхоза Дмитрий Патрушев будет отвечать за Адыгею, министру строительства Владимиру Якушеву досталась Республика Марий Эл, а главе Минтруда Максиму Топилину – Алтайский край.

Северокавказские и дальневосточные регионы не получили кураторов, поскольку ими занимаются специальные министерства.