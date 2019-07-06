ИА «Ореанда-Новости» Член комитета Государственной думы по образованию и науке Борис Чернышов предложил министру науки и высшего образования Михаилу Котюкову на четверть увеличить количество бюджетных мест в вузах России.

Парламентарий обратил внимание министра на то, что в настоящее время на 10 тысяч граждан в возрасте от 17 до 30 лет должно быть 800 бюджетных мест в высших учебных заведениях. «Вами предложена новая методика распределения КЦП (контрольных цифр приёма. – Ред.), но нужно не методику менять, а увеличить количество бюджетных мест на 25 %, доведя их до 1000», – говорится в письме депутата.

Чернышов привёл данные, в соответствии с которыми сейчас количество бюджетных мест составляет 518,4 тысячи, в 2020 году оно сократится на 2 %, а затем ежегодно будет снижаться на 4 %, достигнув к 2024 году значения 432,2 тысячи. Депутат сетует, что у молодёжи нет денег на учёбу и число студентов в целом уменьшается. «…Такими темпами мы рискуем скатиться в… Средневековье. О какой цифровизации отраслей экономики тогда можно говорить? Вместо умных и образованных людей мы получим поколение со средним уровнем знаний, средним восприятием мира и средними способностями», – пишет он.