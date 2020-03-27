ИА «Ореанда-Новости» . Депутат Государственной думы РФ Шамсаил Саралиев призвал политиков ограничить продажу алкоголя на время эпидемии коронавируса. Об этом сообщает издание «РИА Новости».

«Я считаю, что одна из важных мер во время пандемии — временное ограничение продажи алкогольных напитков", — написал депутат в своём Telegram-канале.

Политик отметил, что сейчас люди могут остаться один на один с алкоголем, и задача власти – исключить малейшую возможность трагических случаев в связи с употреблением спиртных напитков.

Саралиев также призвал ввести более жесткие меры регулирования онлайн-продажи алкоголя, чтобы искоренить работающих в этой сфере мошенников.

«Лучше просто побыть дома, в кругу семьи, больше времени и внимания уделить своим родным и близким, позаботиться о них, сохранить собственное здоровье и здоровье окружающих», — резюмировал Саралиев.