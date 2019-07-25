ИА «Ореанда-Новости» Заместитель главы комитета Государственной думы по образованию и науке Борис Чернышов направил министру образования Михаилу Котюкову письмо, в котором предлагается сделать полностью бесплатным высшее образование в регионах России, граничащих с другими странами, и повысить квоты для русскоговорящих абитуриентов из-за рубежа.

Парламентарий полагает, что бесплатное высшее образование повысит привлекательность вузов для местных абитуриентов, которые, скорее всего, и работать после выпуска будут в тех же регионах. Чернышов указывает на значительный отток из периферийных регионов молодёжи, стремящейся переместиться в города, в которых есть «сильные вузы».

Депутат предложил «увеличивать влияние на наших соотечественников за рубежом и тех русскоговорящих иностранцев, которые в дальнейшем будут иметь возможность занимать высокие посты в тех странах, где они проживают сейчас». Для них Чернышов предложил повысить размеры квот и включить их в число бюджетных абитуриентов в приграничных регионах страны.