Накануне американский адмирал Джемс Фогго предложил партнёрам США, стремящимся укрепить свою обороноспособность, брать пример с РФ.Швыткин заявил, что американцам нужно направлять усилия на то, чтобы укреплять взаимодействие с ВС России, и принимать активное участие в борьбе с терроризмом. Российский законодатель предлагает США работать над укреплением стабильности в мире. По его словам, это пойдет всем на пользу.Российский парламентарий отметил, что Россия, имеющая военный бюджет, который меньше американского в 15 раз, выполняет успешно задачи, которые перед страной поставлены верховным главнокомандующим.