26.01.2020, 12:38
Депутат Госдумы предложил США вместо конкуренции в военной сфере думать о стабильности
ИА «Ореанда-Новости» Юрием Швыткиным, работающим в Госдуме на должности зампреда комитета по обороне, в комментарии к словам адмирала из США брать партнерам в оборонной сфере пример с России, высказано предложение к США направлять усилия не на то, чтобы конкурировать с РФ, а на то, чтобы укреплять стабильность в мире.
Накануне американский адмирал Джемс Фогго предложил партнёрам США, стремящимся укрепить свою обороноспособность, брать пример с РФ.
Швыткин заявил, что американцам нужно направлять усилия на то, чтобы укреплять взаимодействие с ВС России, и принимать активное участие в борьбе с терроризмом. Российский законодатель предлагает США работать над укреплением стабильности в мире. По его словам, это пойдет всем на пользу.
Российский парламентарий отметил, что Россия, имеющая военный бюджет, который меньше американского в 15 раз, выполняет успешно задачи, которые перед страной поставлены верховным главнокомандующим.
Накануне американский адмирал Джемс Фогго предложил партнёрам США, стремящимся укрепить свою обороноспособность, брать пример с РФ.
Швыткин заявил, что американцам нужно направлять усилия на то, чтобы укреплять взаимодействие с ВС России, и принимать активное участие в борьбе с терроризмом. Российский законодатель предлагает США работать над укреплением стабильности в мире. По его словам, это пойдет всем на пользу.
Российский парламентарий отметил, что Россия, имеющая военный бюджет, который меньше американского в 15 раз, выполняет успешно задачи, которые перед страной поставлены верховным главнокомандующим.
Источник: ИА «Ореанда-Новости»
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