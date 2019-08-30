ИА «Ореанда-Новости» Депутат Государственной думы Василий Власов предложил вице-премьеру Татьяне Голиковой продлить летние каникулы для школьников и студентов до 1 октября. По мнению парламентария, это необходимо для того, чтобы дать им возможность подрабатывать или ездить на отдых в сентябре.

«Как депутат Государственной думы я часто провожу встречи со школьниками и студентами по всей России. Во время общения очень часто звучат предложения как со стороны учеников, так и со стороны преподавателей о необходимости продления летних каникул до 1 октября», – сказано в письме депутата. Он также указал на то, что в настоящее время у учащихся очень высокая нагрузка: практически все экзамены заканчиваются к началу июля и фактически каникулы продолжаются не три, а два месяца.

Первоначально реализовать инициативу Власов предлагает в Хабаровском и Приморском краях.