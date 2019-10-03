ИА «Ореанда-Новости» Заместитель главы комитета Государственной думы по образованию и науке Борис Чернышов обратился к главе Минтруда Максиму Топилину с предложением ввести новую льготную категорию граждан, а именно «жертв перестройки», и предоставить им различные льготы и субсидии.

В направленном министру письме Чернышов указывает на то, во время перестройки многие россияне пережили гуманитарную и геополитическую катастрофу. При этом главными жертвами данного периода парламентарий считает людей, которым в конце 1980-х годов было 25–45 лет. В частности, Чернышев обращает внимание на то, что во время перестройки в стране снизилась рождаемость, увеличилась смертность и у многих граждан начались серьёзные проблемы со здоровьем.