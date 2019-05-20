ИА «Ореанда-Новости» Руководитель комитета Государственной думы вопросам семьи, женщин и детей Тамара Плетнёва, представляющая фракцию КПРФ, заявила, что в наше время молодые пары зачастую вступают в брак ради самого торжества и отказываются от ответственности за скорое расторжение союза.

«Для них нужен праздник – вот свадьба: «Ладно, родители давайте раскошеливайтесь», а потом «не сошлись характерами» начинается. Это отсутствие воспитания, ответственности за всё», – сказала Плетнёва журналистам.

Депутат также осудила так называемые гражданские браки, в которых люди живут без официальной регистрации. В отношении предложений юридически приравнять длительное сожительство пары к заключённому браку Плетнёва заявила, что в возглавляемом ею комитете Думы они никогда не будут поддержаны, так как «это вообще будет непонятно что».

В заключение парламентарий напомнила о традиции «принародного» чествования супружеских пар, которые прожили в браке много лет.