ИА «Ореанда-Новости». Первый заместитель председателя комитета Госдумы по госстроительству и законодательству Вячеслав Лысаков заявил, что в России началась перезагрузка всей политической системы, пишет «МК».



По словам парламентария, отставка кабмина стала вишенкой на торте после сильного и конкретного послания президента Владимира Путина.



Лысаков отметил, что начались реальные сдвиги. «Тот трансфер, которые все ожидали с разными ощущениями, он фактически начался», - добавил депутат.