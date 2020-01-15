15.01.2020, 18:19
Депутат Госдумы заявил, что в России начался трансфер власти
ИА «Ореанда-Новости». Первый заместитель председателя комитета Госдумы по госстроительству и законодательству Вячеслав Лысаков заявил, что в России началась перезагрузка всей политической системы, пишет «МК».
По словам парламентария, отставка кабмина стала вишенкой на торте после сильного и конкретного послания президента Владимира Путина.
Лысаков отметил, что начались реальные сдвиги. «Тот трансфер, которые все ожидали с разными ощущениями, он фактически начался», - добавил депутат.
Источник: ИА «Ореанда-Новости»
Комментарии