ИА «Ореанда-Новости» С таким предложением Виталий Милонов обратился к министру иностранных дел Сергею Лаврову.

Говоря о специальных правилах, депутат упомянул, в частности, Rammstein и Мадонну, выразивших, по его мнению, наибольшее неуважение к Российской Федерации.

Милонов считает, что необходимо запретить зарубежным звёздам критиковать со сцены российское законодательство и проявлять неуважение к традициям и духу России.

Многие знаменитости «злоупотребляют русским гостеприимством» и пытаются вести со сцены политическую агитацию, заявил депутат.

На недавнем московском концерте участники группы Rammstein поцеловались в знак протеста против российского закона об ЛГБТ-пропаганде. Возмутившийся Милонов предложил запретить концерты коллектива в России.