ОРЕАНДА-НОВОСТИ. Председателю Следственного комитета России Александру Бастрыкину направлен запрос по факту отказа в возбуждении уголовного дела об оскорблении чувств верующих. Наталья Поклонская заявила, что сегодня направила депутатский запрос Бастрыкину, в котором попросила разобраться и прокомментировать отказ возбуждать уголовное дело об оскорблении чувств верующих за карикатуру на неё. Представитель СК по Камчатскому краю пояснила, что художник Денис Лопатин, нарисовал карикатуру на императора Николая II и Наталью Поклонскую. Карикатура, стоит отметить, выглядит крайне странно и эпатажно.

Поклонская полагает, что в данном рисунке нет ничего смешного, и автора «шаржа» просто жаль. Она отметила, что его слава быстро пройдёт, а вот оставаться наедине со своими мыслями и совестью, а так же предстать перед судом божиим ему всё-таки придётся. «Ни следователи, ни лингвисты тут не помогут», - подытожила она.

Денис Лопатин, автор карикатуры, покинул полуостров, а о решении СК не возбуждать уголовное дело об оскорблении чувств верующих узнал только сегодня, и поблагодарил экспертов в оперативном принятии решения. «Это случилось вовремя», - сказал он.

Ещё в декабре стало известно о направлении на экспертизу полицией Камчатки карикатуры местного художника на депутата Госдумы Поклонскую и императора Николая II. Обращение в полицию произошло после выставки Лопатина местными жителями Петропавловска-Камчатского, которые подали жалобу, касающуюся работы Лопатина.