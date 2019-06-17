ИА «Ореанда-Новости» Известный YouTube-блогер Юрий Хованский стал помощником самого молодого депутата Госдумы Василия Власова. Отмечается, что Хованский будет помогать депутату в работе с молодёжью на общественных началах. Об этом заявил сам Власов.

Депутат объяснил, что Хованский будет помогать депутату в законотворческом процессе, так как по его словам, блогер может доносить до молодёжи определённые идеи и инициативы.

Власов также предположил, что Хованский может получать от молодых людей различные предложения, которые тот потом будет озвучивать в Госдуме. На канале у Юрия Хованского 3,9 миллионов подписчиков.