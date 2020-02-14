ИА «Ореанда-Новости». В Госдуме катание бывшего чиновника по лыжне на внедорожнике назвали хамством.

Депутат Госдумы Денис Москвин прокомментировал поступок бывшего министра здравоохранения Нижегородской области, который ездит по лыжне на внедорожнике. Москвин назвал данные действия «цинизмом и хамством».

По мнению депутата, данной ситуации определённо нужна юридическая оценка.

Москвин также обратил внимание на то, что главным в этом деле является «оценка этическая». Если необходимые юридические меры не будут приняты, политик сам намерен добиваться справедливости вместе с жителями области.

Ранее в СМИ появилась история, которую осветил местный канал «Кстати». Выяснилось, что бывший министр здравоохранения Александр Карцевский ездит на внедорожнике по лыжной трассе в лесу. К нему неоднократно обращались жители региона, а также руководство лыжной базы, однако бывший чиновник лишь грубит и хамит в ответ.