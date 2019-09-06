ИА «Ореанда-Новости» Депутат Государственной думы от КПРФ Валерий Рашкин сообщил журналистам радиостанции «Эхо Москвы», что, по некоторым данным, в правительстве рассматривается идея повышения пенсионного возраста до 70 лет как для мужчин, так и для женщин. По сведениям парламентария, нововведение разрабатывается той же рабочей группой, которая занималась первым этапом пенсионной реформы. В то же время Рашкин признал, что соответствующих документальных свидетельств у него нет.

По словам политика, недавнее сообщение министерства здравоохранения о значительном увеличении продолжительности жизни – у женщин до 78 лет и у мужчин до 68 лет – говорит о том, что пенсионный возраст будет повышен. Ранее Рашкин говорил о том, что к данной информации Минздрава он относится с недоверием.