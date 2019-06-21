ИА «Ореанда-Новости» После «волны русофобских выступлений» в Тбилиси глава комитета Госдумы по физической культуре, спорту, туризму и делам молодёжи Михаил Дегтярев призывает объявить бойкот грузинским курортам и товарам. Об этом депутат написал в своём блоге в Телеграме.

По его словам бойкот является единственным верным решением после того, как в Тбилиси прокатилась волна протестных акций против участия российских делегатов в сессии Межпарламентской ассамблеи православия (МАП). При этом грузинским властям он посоветовал ждать туристов из США и Евросоюза, а также поставлять знаменитый напиток «Боржоми» на европейские рынки.