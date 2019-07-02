ИА «Ореанда-Новости». Депутат Заксобрания Ленинградской области Владимир Петров выступил с инициативой принудить россиян перед свадьбой посещать психиатра, сообщает News.ru.



По мнению депутата, это поможет уменьшить число случаев домашнего насилия. В качестве примера Петров привёл «дело сестёр Хачатурян», которых подозревают в убийстве своего отца. Петров отметил, что мужчина болел психическими заболеваниями.



В Госдуме эту идею не поддержали. Глава думского комитета по вопросам семьи, женщин и детей Тамара Плетнева предложила Петрову первому сходить к специалисту.