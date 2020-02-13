ИА «Ореанда-Новости». Депутат Госдумы предложил ввести скидку на оплату слуг ЖКХ.

Депутат Госдумы Борис Чернышов предложил ввести скидку для тех плательщиков, которые отказались от бумажных квитанций. Об этом сообщает RT.

Чернышов предложил данную идею министру строительства и ЖКХ Владимиру Якушеву. Он отметил, что отказ от бумажного формата оплаты ЖКХ должен предусматривать скидку, ведь в этом случае расходы на бумагу и почту отсутствуют.

Депутат подчеркнул, что необходимо ввести возможность отказаться от получения бумажных квитанций. Также важно сохранить получение счетов ЖКХ на бумажных носителях для всех желающих.

Парламентарий добавил, что компании должны выплачивать определённый процент на оплату услуг ЖКХ, если на квитанциях размещена реклама.