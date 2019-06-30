ИА «Ореанда-Новости». Геннадий Онищенко, ныне депутат Госдумы, а ранее главный санитарный врач РФ рассказывает, что сам испытывал «околосмертные ощущения» и знает, что это такое. Это произошло в 1995 во время плена у боевиков. По его словам, «тогда пролетела вся жизнь перед глазами».

Депутат считает, что в исследовании не разделили чувства и обстоятельства, ведь то, что ощущает человек, всегда зависит от нервной системы и психологического типа. Чтобы наблюдать за этими явлениями, нужны более четкие критерии, а не такие размытые.