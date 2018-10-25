ИА «Ореанда-Новости». О том, что «макарошки» закуплены, сообщил Саратовский депутат областной думы Николай Бондаренко, который решил попробовать месяц прожить на 3 500 рублей, питаясь по «министерской» системе. На такой шаг Бондаренко пошёл после скандала с министром по труду, занятости и миграции Саратовской области Натальей Соколовой, которую уже сняли с занимаемой должности за высказывания.

Чтобы прожить месяц на анонсированную экс-министром сумму в 3 500 рублей, Бондаренко планирует тратить по 875 рублей в неделю в течение месяца. Эти деньги пойдут только на питание. Об этом активист сообщил в среду в своем видеообращении в Instagram.

Напомним, министр труда Наталья Соколова была уволена из-за своих высказываний во время спора с Бондаренко о том, что «это возможно – прожить на прожиточный минимум». Депутат предложил Соколовой проверить эту диету на себе, прожить на сумму 3 500 рублей в месяц, но та отказалась, объяснив, что «статус министра этого не позволит».

Бондаренко возмутился, что такое нездоровое питание способно привести к проблемам со здоровьем и лишним весом, да и суммы не хватит для пропитания. Но Соколова дала рекомендации, как стоит питаться: «макарошки всё время стоят одинаково». Видео их спора с Бондаренко попало в СМИ, после чего губернатор области снял Соколову с поста.

– Я приступил к «министерской диете», и хочу сказать, что это непросто! 875 рублей на целую неделю. На рынке закупил овощи, курицу, яйца и, конечно же, «макарошки». Видимо, неделя будет не самая сытая, но посмотрим, нужно продержаться еще целый месяц», – заявил Бондаренко.

3 500 рублей – эта часть суммы прожиточного минимума, отведённая пенсионеру на питание.

Чтобы уложиться в список, депутат рассказал, что закупил самые дешёвые продукты: курицу, лук, морковь, масло, самый дешёвый хлеб, яйца, молоко и рекомендованные экс-министром Соколовой «макарошки».

В СМИ сообщили, что экс-министр получала материальную помощь (до 100 000 рублей в год) из областного бюджета.



