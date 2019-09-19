ИА «Ореанда-Новости». Победитель довыборов в Госдуму по Серовскому округу, бывший биатлонист Антон Шипулин заявил, что отказывается от половины депутатской зарплаты, пишет URA.RU.



В своём Instagram он сообщил, что будет ежемесячно перечислять половину депутатского заработка на благотворительные цели Совета ветеранов своего избирательного округа.



В качестве подтверждения Шипулин выложил фотографию заявления, где попросил «ежемесячно удерживать из денежного содержания сумму в 160 тысяч рублей». В документе уточняется, что эти деньги Шипулин просит переводить на счёт «Серовской ветеранской организации», реквизиты которой также указаны в документе.