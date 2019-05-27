ИА «Ореанда-Новости» Депутат Верховной рады Украины от партии «Оппозиционный блок» Вадим Рабинович в эфире одного из телеканалов заявил, что в случае объявления дефолта граждане страны впадут в нищету и едва ли смогут выжить. Ранее украинский предприниматель Игорь Коломойский предложил президенту Владимиру Зеленскому объявить дефолт, чтобы не выплачивать огромный долг Международному валютному фонду (МВФ).

Рабинович назвал МВФ «финансовым доктором», который не может выступать в качестве партнёра Украины. «Этот финансовый доктор лечит нас четыре с половиной года. В результате этого мы полностью убили экономику, мы в безнадежной долговой яме, а значит доктор – шарлатан», – сказал парламентарий.

Политик также привёл данные о падении украинских поставок продукции металлургической промышленности на 7,5 % и химической отрасли на 18 %, назвав эти показатели катастрофическими для экономики.

В 2015 году МВФ и Украина достигли соглашения о 4-летней программе финансовой помощи в объёме 17,5 миллиарда долларов. В итоге внешний долг страны увеличился более чем вдвое.