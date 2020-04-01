, заявлено РИА Новости.По его словам, известно, что в лечении и профилактики болезней большое значение имеет психологический настрой. Он указал на то, чтоа. Он утверждает, что после таких новостей появляется огромное количество фейков, в которых начинают разбираться многочисленные "эксперты". Парламентарий считает, что данным информационным фоном провоцируется паника, которая не способствует коренному перелому в противостоянии коронавирусу.