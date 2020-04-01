ИА «Ореанда-Новости».  Дмитрий Свищев, входящий в комитет Госдумы по физической культуре, спорту и туризму, попросил руководство федеральных телевизионных каналов провести корректировку сетки вещания по причине распространения коронавируса, заявлено РИА Новости. 

Депутат предложил показывать больше просветительских передач, жизнеутверждающих лент, мюзиклов

По его словам, известно, что в лечении и профилактики болезней большое значение имеет психологический настрой. Он указал на то, что в России имеется множество телеканов, которые каждую минуту транслируют негатив на тему распространения коронавируса. Он утверждает, что после таких новостей появляется огромное количество фейков, в которых начинают разбираться многочисленные "эксперты". Парламентарий считает, что данным информационным фоном провоцируется паника, которая не способствует коренному перелому в противостоянии коронавирусу. 