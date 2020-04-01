01.04.2020, 10:16
Депутат выступил с призывом к ТВ-каналам скорректировать сетку вещания
ИА «Ореанда-Новости». Дмитрий Свищев, входящий в комитет Госдумы по физической культуре, спорту и туризму, попросил руководство федеральных телевизионных каналов провести корректировку сетки вещания по причине распространения коронавируса, заявлено РИА Новости.
Депутат предложил показывать больше просветительских передач, жизнеутверждающих лент, мюзиклов.
По его словам, известно, что в лечении и профилактики болезней большое значение имеет психологический настрой. Он указал на то, что в России имеется множество телеканов, которые каждую минуту транслируют негатив на тему распространения коронавируса. Он утверждает, что после таких новостей появляется огромное количество фейков, в которых начинают разбираться многочисленные "эксперты". Парламентарий считает, что данным информационным фоном провоцируется паника, которая не способствует коренному перелому в противостоянии коронавирусу.
Депутат предложил показывать больше просветительских передач, жизнеутверждающих лент, мюзиклов.
По его словам, известно, что в лечении и профилактики болезней большое значение имеет психологический настрой. Он указал на то, что в России имеется множество телеканов, которые каждую минуту транслируют негатив на тему распространения коронавируса. Он утверждает, что после таких новостей появляется огромное количество фейков, в которых начинают разбираться многочисленные "эксперты". Парламентарий считает, что данным информационным фоном провоцируется паника, которая не способствует коренному перелому в противостоянии коронавирусу.
Источник: ИА «Ореанда-Новости»
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