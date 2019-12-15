ИА «Ореанда-Новости». Депутат назвал подаренный им главе района вазелин злой шуткой.

Депутат Вадим Булавин подарил главе Балахинского района Нижегородской области Алексею Левковичу баночку вазелина. Он прокомментировал это действие, отметив, что это был довольно мягкий ход. По словам Булавина, он сам за такие проделки раньше увольнял подчинённых.

Булавин подчеркнул, что это всего лишь шутка, пусть и злая. Как считает депутат, в России ничего не делается без «пинка».

Так депутат отреагировал на известие о том, что к Левковичу собирается приехать губернатор региона с проверкой. Баночка вазелина была вручена со словами «вам пригодится».