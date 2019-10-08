ИА «Ореанда-Новости». Глава комитета Госдумы отметила, что восстановление воздушных перевозок в Грузию должно произойти в ближайшее время.

Конкретных сроков Глава комитета Государственной Думы по делам СНГ не назвал, но заметил, что речь идёт о ближайших сроках.

Для восстановления возможности воздушных перевозок, Россия просила Грузию обеспечить для туристов безопасные условия пребывания. Повторных прецедентов беспорядков не было, поэтому отношения между сторонами должны смягчиться.

Обострение отношений двух государств произошло после того, как в столице Грузии начались акции протеста против приезда российских депутатов. Впоследствии Владимир Путин подписал указ, который запретил осуществлять воздушные перевозки в Грузию.