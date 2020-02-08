08.02.2020, 18:57
Депутата Госдумы Хайруллина похоронили в посёлке Мирном
ИА «Ореанда-Новости». Депутата Госдумы Айрата Хайруллина, который погиб при крушении вертолёта в Татарстане, похоронили на кладбище в посёлке Мирный, пишет RT.
Сообщается, что Хайруллина похоронили на мусульманском кладбище рядом с могилой его матери.
Депутат погиб 7 февраля при крушении частного вертолёта в Татарстане. Кроме него, на борту находились ещё два человека, они госпитализированы в тяжёлом состоянии.
Сообщается, что Хайруллина похоронили на мусульманском кладбище рядом с могилой его матери.
Депутат погиб 7 февраля при крушении частного вертолёта в Татарстане. Кроме него, на борту находились ещё два человека, они госпитализированы в тяжёлом состоянии.
Источник: ИА «Ореанда-Новости»
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