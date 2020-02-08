ИА «Ореанда-Новости». Депутата Госдумы Айрата Хайруллина, который погиб при крушении вертолёта в Татарстане, похоронили на кладбище в посёлке Мирный, пишет RT.

Сообщается, что Хайруллина похоронили на мусульманском кладбище рядом с могилой его матери.

Депутат погиб 7 февраля при крушении частного вертолёта в Татарстане. Кроме него, на борту находились ещё два человека, они госпитализированы в тяжёлом состоянии.