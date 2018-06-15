Заключение Калинина продлится до 15 июля – ровно один месяц. Всё это время он будет находиться в СИЗО. Он проходит по уголовному дело о мошенничестве в крупном размере, рассказали в прокуратуре области.

Чуть ранее задержали директора «Омскгазсть», ему предъявлено обвинение, поэтому руководитель предприятия находится под домашний арестом. По версии следствия, Калинин тоже замешан в мошеннической схеме и является его сообщником.

Дело в том, что директор Калинин обвиняется в преступной схеме, согласно которой он похитил у потребителей газа деньги во особо крупном размере. Сделал он это путём искусственного включения в тариф затрат на аренду газопроводов. То есть люди платили деньги не только за газ, но и за аренду, не зная того, что незаконно. Схема «работала» семь лет – с 2011 года.

Пока точной суммы, заработанной с помощью махинации нет, но сообщается о примерной – один миллиард рублей. Калинин в свою очередь является главой холдинговой компании «Акция». Сообщается, что он был создателем этой схемы.

Он будет под арестом потому, что собирался покинуть Россию, и даже обналичивал миллиард рублей, говорят следователи. Он был уже с купленными билетами в Италию. Также он может на свободе оказать давление на кого-либо из сотрудников фирм «Омскгазнефть», поэтому его отправили в СИЗО.

Пока фигуранты находятся под арестом, следователи делают свою работу. Устанавливаются обстоятельства, которые будут указывать на совершение преступления. Сейчас тарифы предприятия «Омскгазнефть» уменьшили более, чем в два раза.



