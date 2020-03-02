ИА «Ореанда-Новости». Вице-спикер Госдумы Иван Мельников рассказал, что думский совет посоветовал парламентариям избегать заграничных командировок в страны, где отмечено распространение коронавируса, пишет «МК».



Мельников отметил, что депутатам рекомендовано воздержаться от командировок до нормализации ситуации с эпидемией вируса.



Он также отметил, что в Думе планировалась «какая-то командировка в Южную Корею», которая теперь, судя по всему, будет отложена.