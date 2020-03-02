02.03.2020, 18:32
Депутатов Госдумы попросили отказаться от командировок из-за коронавируса
ИА «Ореанда-Новости». Вице-спикер Госдумы Иван Мельников рассказал, что думский совет посоветовал парламентариям избегать заграничных командировок в страны, где отмечено распространение коронавируса, пишет «МК».
Мельников отметил, что депутатам рекомендовано воздержаться от командировок до нормализации ситуации с эпидемией вируса.
Он также отметил, что в Думе планировалась «какая-то командировка в Южную Корею», которая теперь, судя по всему, будет отложена.
Источник: ИА «Ореанда-Новости»
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