ИА "Ореанда-Новости" Количество постановлений о непогашенных автомобильными нарушителями штрафах неуклонно год из года растёт.

По информации, предоставленной специалистами Федеральной службы судебных приставов Российской Федерации, таких постановлений ежегодно увеличивается на двадцать процентов. В количественном отношении этот коэффициент достиг отметки в 3,5 миллиона постановлений. Причину такой сложившейся ситуации эксперты видят в установке большого количества камер, фото- и видеорегистрирующих правонарушения автолюбителей. Также, по словам первого заместителя председателя комитета Государственной Думы Российской Федерации по государственному строительству и законодательству Вячеслава Лысакова, причина увеличения числа неплательщиков может также заключаться в увеличении автомобильного парка среди российских покупателей. Ежегодно на дороги страны выезжает на два миллиона автомобилей больше, нежели в предыдущий год, заключил Лысаков.

Российским законодательством было предусмотрено установление пятидесятипроцентной скидки на уплату штрафов за нарушение правил дорожного движения в определённый период времени. Однако, даже эта мера не способствует скорейшей уплате постановлений о правонарушении на дороге. Автовладельцы всё чаще обращаются в судебные органы, чтобы оспорить такие штрафные санкции. Кроме того, чувствуя неотвратимость последующего наказания, правонарушители не торопятся оплачивать штрафы.

Депутаты Государственной Думы России ищут новые способы заставить автонарушителей платить за собственные проступки. В настоящее время рассматривается вариант недопущения нарушителей на российских дорогах к некоторым видам государственных услуг. О том, какие это будут услуги, пока неизвестно.