ИА «Ореанда-Новости» Информация об отставке губернатора Иркутской области Сергея Левченко прозвучала в ряде СМИ. Скрытые источники сообщили, что к работе губернатора в администрации Президента РФ возникли некоторые вопросы. После чего, на защиту Сергея Левченко встал лидер КПРФ Геннадий Зюганов, который утверждал, что распространяемая федеральными СМИ информация – ложь и пустые нападки.

Затем представители коммунистической партии Государственной Думы обратились к Президенту России Владимиру Путину с просьбой не отстранять от полномочий главу Иркутского региона Сергея Левченко. По мнению парламентариев, такого рода вопросы нужно решать на «свободных и честных выборах», которые должны состояться в сентябре следующего года.