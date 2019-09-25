Это является своеобразной реакцией российских властей на решение американского правительства оставить некоторых членов российской делегации без виз.

По информации, предоставленной заместителем председателя комитета Государственной Думы Российской Федерации по международным делам Алексеем Чепа, России необходимо отреагировать на запрет выдачи виз со стороны Соединённых Штатов Америки российской делегации. Напомним, что некоторые российские представители не получили документов для участия в Генеральной ассамблее Организации Объединённых Наций. Вчера, 24 сентября, состоялось открытие ассамблеи. По словам официального представителя министерства иностранных дел России Марии Захаровой, американская сторона аргументировала своё решение возникшими «техническими причинами».

Одним из решений со стороны России может стать отмена лотереи на выдачу грин-карт в России. По словам Алексея Чепа, российские власти могут ввести ограничения на работу сайта, где ведётся оформление документов, или затруднить работу агентств в стране, которые помогают россиянам получить грин-карту.

Отметим, что Green Card (или грин-карта) является удостоверением личности, согласно которому её обладатель имеет право жить и работать на территории Соединённых Штатов Америки. Обладатель грин-карты обладает теми же правами, что и американец, однако, она не даёт ему права голоса на выборах в Америке. Лотерея грин-карт проходит ежегодно с целью помочь иммигрировать в Америку гражданам тех стран, которых на территории Штатов представлены в минимальном количестве.