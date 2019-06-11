ИА «Ореанда-Новости» Депутаты Государственной думы сообщили журналистам, что сокращение рабочей недели, а также изменение понятий «рабочее место» и «рабочее время» следует осуществлять с учётом позиций всех заинтересованных сторон и при сохранении баланса на рынке труда. При этом в целом новые подходы, как считают в Думе, могли бы положительно сказаться на здоровье граждан.

Ранее глава правительства России Дмитрий Медведев заявил, что в будущем возможно введение четырёхдневной рабочей недели, а также предложил ряд других новаций в данной сфере.

Руководитель комитета Госдумы по труду и социальной политике Ярослав Нилов в ответ на это заметил, что, действительно, основные принципы Международной организации труда были установлены 100 лет назад и с тех пор не изменялись, однако следует помнить, что с тех пор «в мире появляются новые технологии и искусственный интеллект». «Любые изменения должны проходит через призму консенсуса работодателей, профсоюзов и правительства как стороны, которая обеспечивает работу этой системы... Надо понимать, что в перспективе, может и не в ближайшей, но нельзя исключать, что у нас сократится продолжительность рабочего дня, будет увеличен перерыв на обед... Но здесь не надо забывать, что есть те, у кого зарплата зависит от объёма конечной продукции, от часов, от количества сделанной работы или произведённых изделий», – подчеркнул чиновник, отметив, однако, что «не значит, что это будет завтра».

Член комитета Госдумы по охране здоровья, врач-психиатр Борис Менделевич указал на то, что пересмотр трудового распорядка способен положительно воздействовать на здоровье сотрудников.