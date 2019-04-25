ИА «Ореанда-Новости» Группа парламентариев от фракции ЛДПР предложили перенести начало учебного года с 1 сентября на 1 октября. Депутаты обратились к Совету Государственной думы с просьбой изучить соответствующий законопроект в ближайшее время, чтобы ввести новую дату начала занятий в школах уже в этом году.

Сейчас российские законы, однако, не запрещают школам самостоятельно определять дату начала учебного года.

Комитет Думы по образованию и науке не поддержал проект. В то же время многие парламентарии проявили к нему интерес. Она указывают на то, что вопрос о начале учёбы следует решать с учётом географических особенностей и климата. Указывается, что лучше дать возможность школьникам отдыхать в теплое время года.

Противники законопроекта полагают, что чрезмерно продолжительный перерыв в учёбе вреден.