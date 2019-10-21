ИА "Ореанда-Новости". Ответственность планируется ввести за нарушение законов о выборах.

Об этом пишут «Известия» со ссылкой на первого зампреда «Единой России» Адальби Шхагошева.

В Госдуме планируют внести поправку в статью КоАП, которая уточняет ответственность за проведение агитационных мероприятий лицами, у которых на это нет прав. Кроме того, в закон «Об основных гарантиях избирательных прав и права на участи в референдуме граждан РФ», что является основным законом, регулирующим выборы, новое понятие «иностранные СМИ». Под новую категорию будут относить средства массовой информации, зарегистрированные за рубежом.

Необходимость в принятии мер появилась, потому что нарушения стали происходить всё чаще. Это в свою очередь происходит из-за того, что нет чётких законодательных границ в этом сегменте.

Во время предвыборной компании в России комиссией Госдумы были зарегистрированы нарушения со стороны «Голоса Америки», русской службы Би-би-си, «Медузы» и других ресурсов.