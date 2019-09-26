ИА «Ореанда-Новости» Руководитель комитета Государственной думы по труду, социальной политике и делам ветеранов Ярослав Нилов заявил журналистам, что идея о введении в законодательство профессии «домохозяйка» и выплате им содержания в размере прожиточного минимума, по сути, неплоха, однако её воплощение связано с большими сложностями.

Ранее на сайте «Российская общественная инициатива» была размещена петиция, в которой было предложено приравнять домохозяек к прочим работникам с занесением записи в трудовую книжку и исчислением трудового стажа. Помимо этого предлагалось установить для таких сотрудниц оплату в размере прожиточного минимума.

«Что касается введения такого понятия, как «домохозяйка», то не надо забывать, что у нас может быть и отец, который находится в отпуске по уходу за ребёнком», – сказал по этому поводу Нилов. Парламентарий напомнил, что в настоящее время для назначения страховой пенсии важно количество заработанных баллов. Если человек не работает, взносы не поступают и баллы, соответственно, не начисляются. Инициатива предполагает, что в таких случаях взносы должны вноситься из государственного бюджета, однако на такие меры правительство едва ли пойдёт.

Член комитета Государственной думы по труду, социальной политике и делам ветеранов Сергей Вострецов поддержал коллегу. «Профессии не может быть – домохозяйка. Статус такой может быть», – сказал он.