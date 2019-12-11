ИА «Ореанда-Новости». Госдума в первом чтении приняла законопроект, который запрещает использовать электронные курительные приборы и кальяны в общественных местах, пишет RT.



Кроме того, законопроектом предусматривается также запрет на продажи этих устройств несовершеннолетним.



В пояснительной записке к документу сказано, что он разработан в связи с ростом популярности использования вейпов и кальянов среди детей и молодёжи.