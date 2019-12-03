Замминистра культуры РФ Алла Манилова сообщила, что Минкульт провёл мониторинг объектов культурного наследия по всей стране. Выяснилось, что огромное количество фасадов исторических зданий «изуродованы хаотично размещенными на них внешними блоками кондиционеров, трубами и антеннами».Теперь на таких зданиях нельзя будет устанавливать кондиционеры, антенны и другие технические устройства. Ограничения вводятся в случае, если фасад объекта культурного наследия относится к его предмету охраны.