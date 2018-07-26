



Одной из мер поддержки станет освобождение должника от уплаты исполнительского сбора в размере 7% от суммы долга.



ИА «Ореанда-Новости» . Ипотечный кредит сегодня является востребованным в России. Только за 2017 год около 40 % граждан страны воспользовались услугой ипотечного кредитования. Однако некоторые заёмщики сталкиваются в дальнейшем с проблемами выплаты кредитов и становятся должниками банков. В связи с этим Правительство страны разрабатывает меры, которые будут включены в программу поддержки заёмщиков, попавших в трудную жизненную ситуацию. Такой проект работает в России с 2015 года.

Сегодня, если заёмщик банка взял кредит на покупку жилья, а в дальнейшем не смог его выплачивать, финансовая организация через судебных приставов забирает квартиру и выставляет её на торги, чтобы погасить долг заёмщика.



Сам же заёмщик при этом обязан заплатить так называемый исполнительский сбор, который может составлять от нескольких сотен до нескольких миллионов рублей.



Этот пункт банк прописывает в договоре - заёмщик обязан заплатить штраф за нарушение сделки. Однако такая сумма может стать неподъёмной для попавшего в трудную ситуацию человека. Выплачивая исполнительский сбор, заёмщик лишается не только квартиры, но и денег, которые бы отошли к нему после уплаты всех долгов.





В Государственной думе хотят облегчить жизнь должникам. С этой инициативой выступили депутаты фракции «Единая Россия». Глава фракции Сергей Неверов горит, что поправки будут распространяться на все виды ипотечных кредитов: выданные как в рублях, так и в иностранной валюте.





Артем Кирьянов, первый заместитель председателя комиссии Общественной палаты РФ по общественному контролю, считает, что людям, попавшим в крайне сложные финансовые условия из-за ипотеки, надо облегчить долговое бремя. Ведь по сути, заключая с банком ипотечные договора, они стимулируют развитие экономики страны.Эксперты высказываю мнение, что законопроект, предлагаемый депутатами, позволит уменьшить долговую нагрузку на граждан, заключающих ипотечные сделки с банками.



Также это станет стимулом тому, что большее число заёмщиков будет заключать мировые соглашения с кредитными финансовыми организациями. Нечистоплотные кредиторы перестанут выжимать из заёмщика максимум средств и оставлять человека в долгах.





Некоторые специалисты в области экономики и юриспруденции не считают предлагаемое решение правомерным. Например, Кира Корума, руководитель судебно-арбитражной практики юридической группы «Яковлев и партнеры», говорит, что в силу того, что исполнительский сбор является санкцией штрафного характера, то обуславливать его отмену сложным финансовым положением заёмщика нельзя. Следуя этой логике, так можно обосновать и освобождение граждан от уплаты других штрафов, например, за нарушение правил дорожного движения.